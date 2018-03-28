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    Пентагон объявил об уничтожении одного из главарей "Аль-Каиды" в Ливии

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США в результате авиаудара в районе ливийского города Аубари уничтожили двух членов террористической группировки "Аль-Каида", включая одного из главарей организации Мусу абу-Дауда.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает африканское командование США в своем релизе.

    Как сообщает ведомство, ликвидированный главарь занимался вербовкой новых членов группировки в Ливии, оказывал финансовую, техническую и логистическую поддержку операциям террористической организации в регионе.

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