Пентагон объявил об уничтожении одного из главарей "Аль-Каиды" в Ливии

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США в результате авиаудара в районе ливийского города Аубари уничтожили двух членов террористической группировки "Аль-Каида", включая одного из главарей организации Мусу абу-Дауда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает африканское командование США в своем релизе.

Как сообщает ведомство, ликвидированный главарь занимался вербовкой новых членов группировки в Ливии, оказывал финансовую, техническую и логистическую поддержку операциям террористической организации в регионе.