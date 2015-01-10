Пентагон объявил о создании агентства по поиску военнослужащих, пропавших без вести

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты намерены активизировать работу по поиску своих военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести, и создадут для этого специальное агентство. Как объявил в пятницу министр обороны США Чак Хейгел, оно будет сформировано из двух нынешних подразделений - профильного управления Пентагона и соответствующего военного командования, базирующегося на Гавайях.

Руководить созданием новой структуры и временно возглавлять ее назначен контр-адмирал Майк Фрэнкен. В перспективе его сменит на этом посту гражданский специалист. Ожидается, что агентство, которое войдет в состав минобороны США и будет расположено в Вашингтоне, заработает в полном объеме к началу следующего года, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Поиски и идентификация останков погибших военнослужащих по-прежнему является одной из главных задач нашего ведомства", - заявил Хейгел. Он подчеркнул, что "Америка всегда будет считать своим долгом вернуть домой тех, кто пропал или погиб на поле боя".

О необходимости улучшить работу в этой области министр впервые объявил еще в марте прошлого года после того, как независимая комиссия подвергла критике нынешнюю американскую программу по поиску военнопленных и пропавших без вести. После этого военные эксперты подготовили для него ряд рекомендаций, одна из которых как раз и заключалась в слиянии профильного управления Пентагона и соответствующего командования в единую структуру.

До сих пор более 83 тысяч американских солдат и офицеров официально числятся пропавшими без вести во время Второй мировой войны, а также военных действий в Корее и во Вьетнаме. Ежегодно поисковикам из минобороны США удается обнаружить и идентифицировать останки примерно 60 погибших военнослужащих. Из бюджета Пентагона на эти цели выделяется около 100 млн долларов в год. В последнее время Соединенные Штаты сотрудничают по этой проблеме со многими странами, включая даже КНДР.