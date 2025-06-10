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Пентагон: Новый ДСНВ должен будет учитывать ядерный арсенал Китая

Пентагон: Новый ДСНВ должен будет учитывать ядерный арсенал Китая Потенциальный новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) должен быть составлен с учетом ядерного арсенала Китая.
Другие страны
10 июня 2025 г. 19:22
Пентагон: Новый ДСНВ должен будет учитывать ядерный арсенал Китая
Courtesy İmage

Потенциальный новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) должен быть составлен с учетом ядерного арсенала Китая.

Как передает Report, об этом заявил заместитель директора по стратегической стабильности комитета начальников штабов ВС США Остин Лонг во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"Трансформация ядерного арсенала Китая - это, вероятно, самое значительное, о чем вы можете прочитать в газетах. Китай построил десятки, если не сотни ракетных шахт для размещения межконтинентальных баллистических ракет. Так что Соединенным Штатам, если они хотят следовать этой ядерной стратегии, нужно иметь большее количество развернутых стратегических сил, чего не позволяет делать СНВ-3", - сказал он.

По словам Лонга, США "много чего построили в годы холодной войны, но большую часть из этого пришлось разобрать согласно договору ДСНВ". При этом он добавил, что американцы "в состоянии это восстановить".

В начале мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что перспектив сохранения СНВ-3 не будет без кардинальных изменений политики США на российском направлении.

СНВ-3 или ДСНВ - Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Российская сторона, прежде чем вернуться к диалогу по договору, желает понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 5 февраля 2026 года срок действия договора истекает.

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