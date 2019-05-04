CNN: Пентагон не зафиксировал запуска ракет Пхеньяном

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Американские военнослужащие не зафиксировали запуска Пхеньяном ракет малой дальности.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

Как он отмечает, это подтвердили источники из числа сотрудников военного ведомства США. Телеканал констатирует, что южнокорейские и американские военнослужащие в настоящее время анализируют имеющиеся данные.

Белый дом, Госдепартамент и Пентагон пока не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне о предоставлении комментариев относительно предполагаемого запуска.

Журналисты телеканалов ABC и CNN сообщили в Twitter, что президент Дональд Трамп был ознакомлен со сведениями о запуске. Американского лидера проинформировал его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея передало, что КНДР запустила в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности, которые пролетели от 70 до 200 км.