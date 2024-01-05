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Пентагон не сможет передавать оружие Киеву до выделения средств Конгрессом

Пентагон не сможет передавать оружие Киеву до выделения средств Конгрессом Пентагон не сможет передавать Украине вооружения со своих складов, пока Конгресс США не одобрит выделение дополнительных средств на помощь Киеву.
Другие страны
5 января 2024 г. 08:59
Пентагон не сможет передавать оружие Киеву до выделения средств Конгрессом

Пентагон не сможет передавать Украине вооружения со своих складов, пока Конгресс США не одобрит выделение дополнительных средств на помощь Киеву.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"У нас больше нет средств на восполнение запасов вооружений", - констатировал он, отметив, что "в данный момент не ожидает" каких-либо объявлений американской стороны относительно передачи Украине оружия со складов Пентагона на основании распоряжений президента США Джо Байдена.

"Поэтому мы продолжим тесно взаимодействовать с Конгрессом и призывать его одобрить запрос на дополнительное финансирование", - добавил Райдер.

Представитель Пентагона подтвердил, что военное ведомство на основании распоряжений Байдена имеет полномочия на поставки Украине вооружений из своих запасов еще примерно на $4,2 млрд. "Но, опять же, средства на восполнение запасов израсходованы", - подчеркнул он. "Это - полномочия на расходование средств, а не именно сами средства. Вот почему нам нужно выделение дополнительных средств Конгрессом", - также пояснил Райдер.

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Версия на азербайджанском языке Konqres tərəfindən vəsait ayrılmayana qədər Pentaqon Kiyevə silah verə bilməyəcək

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