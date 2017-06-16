Пентагон не подтвердил ликвидацию лидера ИГ

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Министерство обороны США не подтвердило ликвидацию главаря террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Как передает Report, об этом заявил РИА Новости представитель Пентагона.
«На данный момент у нас нет ничего, что подтверждало бы эти сообщения», — сказал он.
При этом он добавил, что Пентагон будет рад, если это подтвердится.
Утром 16 июня Минобороны России заявило о возможной ликвидации авиаударом лидера ИГ.
News DepartmentАвтор новости
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