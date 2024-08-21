Пентагон не может в полной мере отслеживать поставки Украине

Госдепартамент и Пентагон не контролируют должным образом поставки третьими сторонами американского оружия в Украину.

Госдепартамент и Пентагон не контролируют должным образом поставки третьими сторонами американского оружия в Украину.

Как сообщает Report , об этом говорится в отчете, который подготовило Контрольно-финансовое управление Конгресса США GAO (Government Accountability Office).

Утверждается, что Госдеп по состоянию на апрель 2024 года одобрил 217 поставок Киеву американского оружия "26 иностранными донорами".

"Пентагон должен контролировать целевое применение этой оборонной продукции, однако его возможности в этом плане ограничены", - отмечают в надзорном органе, подчеркивая, что это вызвано "непоследовательной коммуникацией" между Госдепом и Пентагоном по вопросам передачи американских вооружений третьими сторонами.

Также отмечается, что Пентагон зачастую оказывается "не осведомлен об одобрении Госдепартаментом поставок оружия Киеву третьими сторонами" до тех пор, пока оно не поступает в Украину, или не узнает о них в принципе. Госдеп, как следует из отчета, "принял меры с целью наладить систему" уведомления о таких поставках, но "ни Госдеп, ни Пентагон не занимаются подтверждением доставки" этих вооружений.

В связи с этим GAO добивается от Госдепа и Пентагона улучшения межведомственной коммуникации по вопросу передачи Украине американского оружия третьими сторонами, внедрения требования отчетности от доноров о таких поставках, а также получения от них подтверждений обо всех поставках американского оружия Украине в период с января 2020 года по июль 2024 года.