Пентагон не исключает новых наземных операций против ИГ

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что не исключает дальнейших спецопераций против боевиков "Исламского государства", подобных той, в ходе которой были освобождены десятки заложников, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Картер отметил, что лично санкционировал применение американского спецназа в Ираке. Такой шаг был продиктован получением разведданных, в соответствии с которыми боевики собирались убить заложников и даже вырыли для них могилы.

Глава Пентагона подчеркнул, что проведение наземной спецоперации не означает смену тактики США в отношении борьбы с ИГ. Американские военные и дальше планируют использовать в основном авиацию, но готовы задействовать наземные силы в случае необходимости.

Спецоперация проводилась американскими спецслужбами утром 22 октября совместно с иракскими военными. В ходе операции удалось освободить около 70 заложников, которых боевики удерживали возле города Хавиджа.

В ходе операции несколько бойцов получили ранения, а один американский военнослужащий впоследствии скончался в больнице. Это первые боевые потери США в Ираке с начала операции против ИГ, которая проводится с прошлого года.