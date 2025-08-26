Пентагон назвал сроки завершения расследования вывода войск США из Афганистана

Расследование обстоятельств вывода американских войск из Афганистана завершится к середине 2026 года.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, отвечая вместе с президентом страны Дональдом Трампом на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я бы ожидал, что [расследование завершится] к середине 2026 года, это обусловлено тем, насколько тщательно мы подходим к этому. Я надеюсь, что [это произойдет] несколько раньше, но мы изучим все, чтобы понять, что именно произошло", - заявил шеф Пентагона.

По его словам, начатое в мае текущего года расследование дало понять, что "требуется более глубокое разбирательство". "[Расследованием] руководит пресс-секретарь (помощник главы Пентагона по связям с общественностью - прим. ТАСС) Шон Парнелл, который является ветераном [американских войск] в Афганистане. Это для нас приоритетная задача", - отметил Хегсет.