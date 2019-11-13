Пентагон назвал Россию и Китай двумя наиболее серьезными угрозами для США

Министерство обороны США вновь назвало Россию и Китай двумя наиболее серьезными угрозами, при этом КНР, по версии ведомства, представляет для США "более значительную угрозу".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространила пресс-служба Пентагона.

"Стратегия национальной безопасности США исходит из того, что восстанавливается конкуренция великих держав. Китай и Россия - две наиболее серьезные угрозы для США. Китай с его быстро растущей экономикой представляет более значительную угрозу", - утверждается в заявлении.

По версии американского оборонного ведомства, Пекин "инвестирует в Народно-освободительную армию Китая, которая является не национальной армией, а военной силой Коммунистической партии Китая, инвестирует в модернизацию ее сил, улучшение военной подготовки и наращивание потенциала".

"Этот военный потенциал - искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты, авианосцы и многое другое - разработан с учетом состояния непосредственно американских вооруженных сил", - считают в Пентагоне. По мнению ведомства, Пекин "пришел к выводу, что способность США развернуть в любой точке мира свои вооруженные силы и обеспечивать их является наибольшим преимуществом Америки". Ответной реакцией Китая, как считают в ведомстве, стали насыпные работы "в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях для того, чтобы перекрыть морские линии коммуникаций".