Пентагон назвал КНДР глобальной угрозой

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ США рассматривают КНДР отныне как глобальную, а не региональную угрозу.

Как передает Report, об этом заявил глава Командования спецопераций американских ВС генерал Рэймонд Томас.

По его словам, поведение Пхеньяна становится «всё более непредсказуемым».

«Раньше КНДР представляла собой региональную угрозу. Теперь она стала глобальной из-за стремления к обладанию ядерным оружием и баллистическими ракетами», — цитирует РИА Новости американского генерала.