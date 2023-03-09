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Пентагон назвал дипломатию лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Пентагон назвал дипломатию лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия Администрация США по-прежнему считает, что самым лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия является дипломатия.
Другие страны
9 марта 2023 г. 20:00
Пентагон назвал дипломатию лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Администрация США по-прежнему считает, что самым лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия является дипломатия.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом.

"Мы по-прежнему считаем, что дипломатия является лучшим способом не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Но, как неоднократно повторял президент [США Джо] Байден, Соединенные Штаты не позволят Ирану получить ядерное оружие", - сказал шеф Пентагона.

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Версия на английском языке Pentagon calls diplomacy best way to prevent Iran from getting nuclear weapon

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