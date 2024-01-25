Пентагон: НАТО не стремится к конфликту с Россией

Североатлантический альянс рассчитывает доказать России свою готовность к самообороне, но не стремится спровоцировать вооруженный конфликт с ней.

Североатлантический альянс рассчитывает доказать России свою готовность к самообороне, но не стремится спровоцировать вооруженный конфликт с ней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила в среду на семинаре в вашингтонском Центре каспийской политики помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Отвечая на вопрос о том, как НАТО собирается повысить безопасность в Черном море, не вступая в прямую конфронтацию с РФ, она заявила, что альянс намерен добиться этого, следуя "решениям и указаниям лидеров по итогам саммитов в Мадриде и Вильнюсе". Страны НАТО утвердили в Вильнюсе план развертывания 300 тыс. военнослужащих на восточном фланге альянса.

"Речь идет об оборонительных возможностях, они призваны продемонстрировать, что НАТО может и будет защищать себя. Цель заключается в сдерживании, а не в том, чтобы спровоцировать войну с Россией", - продолжила помощник главы Пентагона. По ее словам, входящие в альянс государства рассчитывают ясно дать понять, что "не следует даже пытаться представить, будто НАТО не едина, не способна и не готова защитить себя".

Уолландер отметила, что на саммите альянса в Вашингтоне, намеченном на июль 2024 года, его участники, в том числе рассчитывают убедиться в наличии у них "всех ресурсов для реализации региональных планов". Кроме того, добавила она, на предстоящей встрече планируется согласовать график учений НАТО.