О нас

Пентагон: НАТО не стремится к конфликту с Россией

Пентагон: НАТО не стремится к конфликту с Россией Североатлантический альянс рассчитывает доказать России свою готовность к самообороне, но не стремится спровоцировать вооруженный конфликт с ней.
Другие страны
25 января 2024 г. 07:17
Пентагон: НАТО не стремится к конфликту с Россией

Североатлантический альянс рассчитывает доказать России свою готовность к самообороне, но не стремится спровоцировать вооруженный конфликт с ней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила в среду на семинаре в вашингтонском Центре каспийской политики помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Отвечая на вопрос о том, как НАТО собирается повысить безопасность в Черном море, не вступая в прямую конфронтацию с РФ, она заявила, что альянс намерен добиться этого, следуя "решениям и указаниям лидеров по итогам саммитов в Мадриде и Вильнюсе". Страны НАТО утвердили в Вильнюсе план развертывания 300 тыс. военнослужащих на восточном фланге альянса.

"Речь идет об оборонительных возможностях, они призваны продемонстрировать, что НАТО может и будет защищать себя. Цель заключается в сдерживании, а не в том, чтобы спровоцировать войну с Россией", - продолжила помощник главы Пентагона. По ее словам, входящие в альянс государства рассчитывают ясно дать понять, что "не следует даже пытаться представить, будто НАТО не едина, не способна и не готова защитить себя".

Уолландер отметила, что на саммите альянса в Вашингтоне, намеченном на июль 2024 года, его участники, в том числе рассчитывают убедиться в наличии у них "всех ресурсов для реализации региональных планов". Кроме того, добавила она, на предстоящей встрече планируется согласовать график учений НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pentaqon: NATO Rusiya ilə münaqişəyə can atmır

Другие новости из категории

Некоторые однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах
Некоторые однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах
25 января 2024 г. 07:48
Эксперты назвали главную причину рекордной засухи в Амазонии
Эксперты назвали главную причину рекордной засухи в Амазонии
25 января 2024 г. 07:31
Kuwait Oil Tanker приостанавливает транзит танкеров через Красное море
Kuwait Oil Tanker приостанавливает транзит танкеров через Красное море
25 января 2024 г. 06:26
В пустынях Калифорнии найдены тела шести расстрелянных человек
В пустынях Калифорнии найдены тела шести расстрелянных человек
25 января 2024 г. 05:33
На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение
На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение
25 января 2024 г. 04:42
В Канаде при крушении самолета погибли шесть человек
В Канаде при крушении самолета погибли шесть человек
25 января 2024 г. 03:36
Вашингтон и Багдад начнут переговоры о присутствии американского контингента в Ираке
Вашингтон и Багдад начнут переговоры о присутствии американского контингента в Ираке
25 января 2024 г. 02:09
СМИ: Наращивание ВС США на Ближнем Востоке обойдется в $1,6 млрд
СМИ: Наращивание ВС США на Ближнем Востоке обойдется в $1,6 млрд
25 января 2024 г. 00:33
Американский эсминец сбил две ракеты хуситов
Американский эсминец сбил две ракеты хуситов
25 января 2024 г. 00:16
Шольц уверен, что Швеция станет членом НАТО
Шольц уверен, что Швеция станет членом НАТО
24 января 2024 г. 23:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi