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Пентагон: НАТО не будет втянута в боевые действия в Украине

Пентагон: НАТО не будет втянута в боевые действия в Украине Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не будет втянута в конфликт в Украине.
Другие страны
19 ноября 2022 г. 22:29
Пентагон: НАТО не будет втянута в боевые действия в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не будет втянута в конфликт в Украине.

Как передает Report, его слова во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе.

«Дамы и господа, НАТО — это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы России», — заявил глава Пентагона.

Он также подчеркнул, что НАТО не будет втянута в боевые действия в Украине, однако будет поддерживать страну «в ее оборонительной борьбе»

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжим укреплять коллективную оборону и потенциал сдерживания НАТО», — заявил Остин.

По словам министра обороны США, украинский конфликт является крупнейшим кризисом безопасности со времен окончания холодной войны.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: NATO Ukraynada hərbi əməliyyatlara cəlb olunmayacaq

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