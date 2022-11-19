Пентагон: НАТО не будет втянута в боевые действия в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не будет втянута в конфликт в Украине.
«Дамы и господа, НАТО — это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы России», — заявил глава Пентагона.
Он также подчеркнул, что НАТО не будет втянута в боевые действия в Украине, однако будет поддерживать страну «в ее оборонительной борьбе»
«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжим укреплять коллективную оборону и потенциал сдерживания НАТО», — заявил Остин.
По словам министра обороны США, украинский конфликт является крупнейшим кризисом безопасности со времен окончания холодной войны.