Пентагон направит в Европу зимой почти шесть тысяч военнослужащих

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Численность дополнительной бронетанковой бригады США, которая этой зимой будет направлена в Европу, составит 4 тыс. человек.

Как передает Report, об этом в четверг сообщили представители министерства Армии (Сухопутных войск), которое входит в структуру Минобороны страны.

Там уточнили, что речь идет "3-й бронетанковой бригаде 4-й пехотной дивизии, размещенной на базе Форт-Карсон в штате Колорадо". В Европу будут направлены "приблизительно 4 тыс. военнослужащих". Кроме того, Пентагон отправит в регион 1750 солдат, приписанных к 10-й авиационной бригаде 10-й горной дивизии.