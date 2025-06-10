Пентагон направит около 700 морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов

Министерство обороны США направит около 700 военнослужащих Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес (штат Калифорния) из-за протестов и беспорядков.
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Морпехи, следует из документа, окажут содействие в обеспечении безопасности сотрудников федеральных служб и ведомств, а также госсобственности в Лос-Анджелесе и его пригородах.
Они будут взаимодействовать с бойцами Национальной гвардии Калифорнии, которых также перебрасывают в город.
Напомним, что 6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации. Еще тогда министр обороны США Пит Хегсет допустил отправку в Лос-Анджелес военнослужащих Корпуса морской пехоты для подавления протестов.