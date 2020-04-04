Пентагон направил в Нью-Йорк военные похоронные команды

Американские власти попросили Пентагон перебросить военные похоронные команды в Нью-Йорк, где за последние сутки погибли почти 2 тыс. человек после заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Пентагон направил 42 человека в Нью-Йорк, чтобы они помогли местным властям в погребении и кремации тел погибших от коронавируса. До того военные помогали в Виргинии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Нью-Йорке зарегистрировано 102 987 подтвержденных случаев коронавируса и 2 935 случаев смерти.