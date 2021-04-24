Пентагон направил два бомбардировщика в Афганистан

Пентагон направил в Афганистан бомбардировщики для защиты войск США в преддверии их вывода из страны

Пентагон направил в Афганистан бомбардировщики для защиты войск США в преддверии их вывода из страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Он уточнил, что также авианосец "Эйзенхауэр" вблизи Афганистана останется в зоне ответственности Центрального командования на определенный период времени.

Кирби отметил, что два бомбардировщика B-52 уже прибыли в страну. Кроме того, может увеличиться число наземных войск и помощников.

По его словам, действия США связаны не только с защитой войск, но и с логистикой.