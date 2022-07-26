Пентагон намерен закупить сотни F-35 на сумму $30 млрд

Министерство обороны США ведет переговоры о закупке у компании Lockheed Martin нескольких сотен истребителей F-35 на общую сумму 30 млрд долларов.

Министерство обороны США ведет переговоры о закупке у компании Lockheed Martin нескольких сотен истребителей F-35 на общую сумму 30 млрд долларов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Точное количество самолетов, которые войдут в контракт, будет определено до конца лета или в начале осени. В 2019 году планировалась закупка 485 таких самолетов, однако затем их количество было снижено до 404, а потом и до 375 машин.

В Пентагоне утверждают, что снижение количества самолетов происходит из-за повышения их цены, вызванной COVID-19, сбоями в цепочках поставок комплектующих и инфляцией.

Помимо ВВС США F-35 планируется поставить в Финляндию, Швейцарию и Германию, а также в Польшу и Чехию. Чехия планирует приобрести 24 таких самолета.