Пентагон намерен развернуть на острове Гуам новую систему мобильной ПРО

Вооруженные силы США намерены разместить на острове Гуам новую систему противоракетной обороны, основанную на использовании мобильных радаров и пусковых установок.

Вооруженные силы США намерены разместить на острове Гуам новую систему противоракетной обороны, основанную на использовании мобильных радаров и пусковых установок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник японская газета Sankei со ссылкой на источники в Пентагоне.

Мобильные радары AN/TPY-6 должны обеспечить полное слежение за воздушным пространством вокруг Гуама, не оставляя в нем мертвых зон. Они представляют собой модернизированный вариант установок, уже применяемых на боевых кораблях ВМС США, оснащенных системой слежения и наведения Aegis. На острове также будут развернуты новые мобильные установки ПРО. Это также модернизированный вариант уже используемых США наземных противоракетных систем Aegis Ashore.

Подготовительные работы для их размещения начнутся в 2024 году, а боевое развертывание новой мобильной системы ПРО планируется на 2029 год, сообщает Sankei.

По мнению Пентагона, это должно качественно усилить систему ПРО на острове Гуам, где расположены базы стратегических бомбардировщиков и атомных подводных лодок, держащих под прицелом обширные районы Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна.