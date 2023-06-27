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Пентагон намерен развернуть на острове Гуам новую систему мобильной ПРО

Пентагон намерен развернуть на острове Гуам новую систему мобильной ПРО Вооруженные силы США намерены разместить на острове Гуам новую систему противоракетной обороны, основанную на использовании мобильных радаров и пусковых установок.
Другие страны
27 июня 2023 г. 09:20
Пентагон намерен развернуть на острове Гуам новую систему мобильной ПРО

Вооруженные силы США намерены разместить на острове Гуам новую систему противоракетной обороны, основанную на использовании мобильных радаров и пусковых установок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник японская газета Sankei со ссылкой на источники в Пентагоне.

Мобильные радары AN/TPY-6 должны обеспечить полное слежение за воздушным пространством вокруг Гуама, не оставляя в нем мертвых зон. Они представляют собой модернизированный вариант установок, уже применяемых на боевых кораблях ВМС США, оснащенных системой слежения и наведения Aegis. На острове также будут развернуты новые мобильные установки ПРО. Это также модернизированный вариант уже используемых США наземных противоракетных систем Aegis Ashore.

Подготовительные работы для их размещения начнутся в 2024 году, а боевое развертывание новой мобильной системы ПРО планируется на 2029 год, сообщает Sankei.

По мнению Пентагона, это должно качественно усилить систему ПРО на острове Гуам, где расположены базы стратегических бомбардировщиков и атомных подводных лодок, держащих под прицелом обширные районы Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна.

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