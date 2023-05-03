Пентагон намерен разработать беспилотные танки

США экспериментируют с беспилотными плавсредствами и летательными аппаратами, а в будущем также рассчитывают разработать беспилотные танки.

США экспериментируют с беспилотными плавсредствами и летательными аппаратами, а в будущем также рассчитывают разработать беспилотные танки.

Как передает Report , об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

По его словам, Пентагон проводит эксперименты с современными истребителями и бомбардировщиками, "которые, по сути, будут беспилотными".

"В будущем вы увидите грузовики, танки и наземные средства, большая доля которых будут беспилотными. Роботизированные технологии быстрее, чем можно подумать, начинают применяться в вооруженных силах", - подчеркнул Милли.

Он также не исключил, что в будущем американские военные начнут применять технологии искусственного интеллекта и квантовых компьютеров.

"По моему мнению, нет сомнений в том, что это окажет сильнейшее влияние на характер ведения боевых действий в будущем. Как и в прошлом, страна, которая оптимизирует эти технологии для ведения боевых действий, получит решительное преимущество, по крайней мере на ранней стадии будущего конфликта", - заключил он.