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Пентагон намерен разработать беспилотные танки

Пентагон намерен разработать беспилотные танки США экспериментируют с беспилотными плавсредствами и летательными аппаратами, а в будущем также рассчитывают разработать беспилотные танки.
Другие страны
3 мая 2023 г. 06:45
Пентагон намерен разработать беспилотные танки

США экспериментируют с беспилотными плавсредствами и летательными аппаратами, а в будущем также рассчитывают разработать беспилотные танки.

Как передает Report, об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

По его словам, Пентагон проводит эксперименты с современными истребителями и бомбардировщиками, "которые, по сути, будут беспилотными".

"В будущем вы увидите грузовики, танки и наземные средства, большая доля которых будут беспилотными. Роботизированные технологии быстрее, чем можно подумать, начинают применяться в вооруженных силах", - подчеркнул Милли.

Он также не исключил, что в будущем американские военные начнут применять технологии искусственного интеллекта и квантовых компьютеров.

"По моему мнению, нет сомнений в том, что это окажет сильнейшее влияние на характер ведения боевых действий в будущем. Как и в прошлом, страна, которая оптимизирует эти технологии для ведения боевых действий, получит решительное преимущество, по крайней мере на ранней стадии будущего конфликта", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon pilotsuz tanklar hazırlamaq niyyətindədir

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