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Пентагон намерен интегрировать в свою работу частный космический сектор

Пентагон намерен интегрировать в свою работу частный космический сектор Министерство обороны США намерено интегрировать частные космические компании в свою космическую деятельность для сотрудничества в мирное время с прицелом на потенциальную кооперацию и в случае возникновения военных конфликтов.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 02:29
Пентагон намерен интегрировать в свою работу частный космический сектор

Министерство обороны США намерено интегрировать частные космические компании в свою космическую деятельность для сотрудничества в мирное время с прицелом на потенциальную кооперацию и в случае возникновения военных конфликтов.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам.

"Сегодня я объявляю о том, что наше ведомство выпускает первую стратегию по коммерческой космической интеграции", - сказал представитель Пентагона. Он добавил, что таким образом Минобороны США пытается начать использовать инновации коммерческого сектора с целью повысить возможности американских сил сдерживания. В связи с этим Плам заявил о намерении "интегрировать коммерческие решения в повседневную деятельность в мирное время с тем, чтобы в случае конфликта" существовала возможность "полагаться на те же коммерческие решения".

Представитель Пентагона пояснил, что речь может идти как о коммерческих запусках различных аппаратов в космос, так и о спутниковой связи. Плам добавил, что Пентагон в ближайшее время намерен привлечь к кооперации в этой сфере как можно больше частных компаний. Он утверждал, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным.

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