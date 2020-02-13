Пентагон начнет активные испытания гиперзвукового оружия

Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, о его словам, 2020 год является "ключевым для разработки гиперзвукового оружия". "Пентагон - начинает активно проводить летные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства этих (гиперзвуковых – ред.) систем", - говорится в письменных показаниях Ричарда перед сенатом.

Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что это "обеспечит постоянное, видимое и глобальное присутствие, нацеленное на воздействие на поведение противника на всех этапах конфликта без пересечения ядерного порога". Кроме того, гиперзвуковые системы "обеспечат эффективный потенциал сдерживания".