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Пентагон начал производство самолетов шестого поколения NGAD

Пентагон начал производство самолетов шестого поколения NGAD Программа создания самолета шестого поколения NGAD (Next-Generation Air Dominance) перешла в стадию разработки и развития производства (EMD - Engineering and Manufacturing Development).
Другие страны
2 июня 2022 г. 05:43
Пентагон начал производство самолетов шестого поколения NGAD

Программа создания самолета шестого поколения NGAD (Next-Generation Air Dominance) перешла в стадию разработки и развития производства (EMD - Engineering and Manufacturing Development).

Как передает Report со ссылкой на Defense News, об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

По словам Кендалла, предыдущая фаза длилась с 2015 года и предполагала разработку ключевых технологий, необходимых для создания самолета. Сейчас она завершена, и участники программы переходят к разработке технологий производства самолетов, которые рассматриваются как «семейство систем», включающих как пилотируемые, так и беспилотные аппараты.

Кендалл отметил, что следующая фаза - IOC (Initial Operational Capability), подразумевающая начало эксплуатации и испытаний готовых машин, начнется до конца десятилетия.

При этом программа NGAD рискует стать одной из самых дорогих в истории. Только в 2023 году расходы на нее превышают 1,7 млрд долларов, которые ВВС запросил у конгресса. Ожидается, что каждый самолет будет стоить несколько сотен миллионов долларов.

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