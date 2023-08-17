Пентагон нацелен на создание многоуровневой системы защиты от гиперзвуковых ракет

Военные США относят к числу своих основных задач совершенствование систем фиксирования гиперзвуковых ракет, а также создание многоуровневой системы защиты от них.

Военные США относят к числу своих основных задач совершенствование систем фиксирования гиперзвуковых ракет, а также создание многоуровневой системы защиты от них.

Как передает Report со ссылкой на Defense News, об этом заявила исполнительный директор Агентства по противоракетной обороне Министерства обороны США Лора Десимон.

"Мы видели, что некоторые из наших соперников проводили испытания с целью разработки этого нового типа ракет - гиперзвуковых ракет. Это важно, поскольку меняет некоторые из ключевых параметров возможной защиты", - сказала она в интервью, которое транслировалось на сайте американского еженедельника Defense News.

"Гиперзвуковые ракеты бросают вызов нашим обычным методам защиты. Сейчас очень важны разработка нами систем для распознавания гиперзвуковых ракет и выстраивание многоуровневой обороны для их поражения", - подчеркнула она.