Пентагон нацелен на создание многоуровневой системы защиты от гиперзвуковых ракет

Военные США относят к числу своих основных задач совершенствование систем фиксирования гиперзвуковых ракет, а также создание многоуровневой системы защиты от них.
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"Мы видели, что некоторые из наших соперников проводили испытания с целью разработки этого нового типа ракет - гиперзвуковых ракет. Это важно, поскольку меняет некоторые из ключевых параметров возможной защиты", - сказала она в интервью, которое транслировалось на сайте американского еженедельника Defense News.
"Гиперзвуковые ракеты бросают вызов нашим обычным методам защиты. Сейчас очень важны разработка нами систем для распознавания гиперзвуковых ракет и выстраивание многоуровневой обороны для их поражения", - подчеркнула она.