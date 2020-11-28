Пентагон может возглавить афроамериканец

Кандидат в президенты США Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем на прошедших 3 ноября выборах, рассматривает в качестве будущего министра обороны кандидатуру отставного генерала, афроамериканца Ллойда Остина

Кандидат в президенты США Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем на прошедших 3 ноября выборах, рассматривает в качестве будущего министра обороны кандидатуру отставного генерала, афроамериканца Ллойда Остина.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на двух знакомых с ситуацией источников.



Издание отмечает, что 23 ноября во время представления своей команды Байден не назвал будущего главу Пентагона. На этот пост изначально претендовали трое: экс-министр внутренней безопасности Джех Джонсон, сенатор от Иллинойса и подполковник в отставке Тэмми Дакуорт и бывшая замглавы Пентагона при Бараке Обаме Мишель Флурной.



Флурной называлась фаворитом на пост главы Минобороны. Но источники издания сообщили, что в пользу Остина выступили его опыт, удобство для Байдена и цвет кожи.



В случае утверждения своей кандидатуры Остин станет первым в истории США афроамериканцем на посту главы Пентагона. Поскольку он ушел на пенсию в 2016 году, четырехзвездному генералу потребуется специальное разрешение конгресса, чтобы занять гражданскую должность министра.



