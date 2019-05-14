Пентагон может отправить на Ближний Восток 120 тысяч солдат из-за Ирана

Пентагон подготовил план отправки на Ближний Восток 120 тыс. солдат, если Иран решит ускорить свои ядерные разработки или нападёт на американских военных.

Как передаёт Report, oб этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что план по отправке солдат представил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время встречи главных помощников американского лидера Дональда Трампа.

По данным издания, план был составлен по просьбе советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Уточняется, что данный сценарий не подразумевает наземного вторжения в Иран, что потребовало бы значительно большего количества войск.