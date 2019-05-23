Пентагон рассматривает запрос об отправке 5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток

Министерство обороны США рассматривает запрос Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят, прежде всего, Ближний Восток и Центральная Азия, об отправке в регион дополнительно 5 тыс. военнослужащих на фоне ситуации вокруг Ирана.

Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Пентагоне, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По их данным, миссия военнослужащих, в случае удовлетворения просьбы, будет носить оборонительный характер. При этом агентство Associated Press сообщило, что Пентагон представит Белому дому планы по отправке до 10 тыс. американских военнослужащих, а также дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot и кораблей на Ближний Восток для "усиления защиты от потенциальных угроз со стороны Ирана".

На данный момент неясно, одобрят ли американские власти данный запрос. Reuters пояснило, что Пентагон регулярно получает и отклоняет запросы об отправке дополнительных войск от командований по всему миру. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не хочет войны с Ираном.

Пресс-служба Пентагона пока не ответила на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данную информацию.