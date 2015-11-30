​Пентагон: Коалиция разрушила склад боевиков ИГИЛ с оружием и завод по изготовлению бомб

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Объединенные силы международной коалиции, воюющие в Сирии и Ираке против террористической группировки ИГИЛ, за прошедшие сутки нанесли 22 авиаудара по мишеням джихадистов.

Как передает Report, об этом официально сообщил в воскресенье Пентагон со ссылкой на данные объединенного командования коалиционных сил.

«США и коалиционные войска продолжали атаковать позиции террористов «Исламского Государства Ирака и Леванта», — отметили в ведомстве. В частности, в Сирии были нанесены три авиаудара беспилотными летательными аппаратами в районе населенных пунктов Ракка и Дейр-эз-Зор. При этом повреждены два отдельных тактических подразделения ИГИЛ и уничтожены три единицы техники.

«В Ираке международные силы совершили 19 ударов в 12 различных районах, где концентрируются боевики «Исламского государства». При этом были задействованы бомбардировщики, истребители и беспилотники», — проинформировали в Пентагоне. В Ираке повреждены девять тактических единиц ИГИЛ, четыре огневые позиции, склад с оружием и завод по изготовлению бомб, четыре объекта инфраструктуры и две транспортные единицы.

Международная коалиция в составе 65 государств бомбит ИГИЛ в Сирии и Ираке в рамках операции «Непоколебимая решимость».