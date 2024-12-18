Пентагон: КНР обладает лидирующим в мире арсеналом гиперзвукового оружия

Китай создал "лидирующий в мире" арсенал гиперзвуковых вооружений.

Китай создал "лидирующий в мире" арсенал гиперзвуковых вооружений.

Как передает Report, такой вывод содержится в очередном ежегодном докладе Министерства обороны США о военной мощи КНР.

Данный документ был передан на рассмотрение Конгресса США.

"КНР обладает лидирующим в мире арсеналом гиперзвуковых ракет, продвинула разработку как обычных, так и ядерных ракетных технологий за последние 20 лет", - утверждается в отчете.

По свидетельству его авторов, гиперзвуковые ракетные технологии КНР значительно продвинулись вперед за последние 20 лет.

"Многие ракетные программы КНР сопоставимы с другими мировыми аналогами от производителей высшего уровня", - считают специалисты американского военного ведомства.