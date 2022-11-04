О нас

Пентагон: К 2030 году будут три державы с равными ядерными арсеналами

Пентагон: К 2030 году будут три державы с равными ядерными арсеналами Соединенные Штаты к началу 2030-х годов будут иметь дело уже с двумя ядерными державами, располагающими арсеналами, примерно равными американским.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 22:27
Пентагон: К 2030 году будут три державы с равными ядерными арсеналами

Соединенные Штаты к началу 2030-х годов будут иметь дело уже с двумя ядерными державами, располагающими арсеналами, примерно равными американским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, выступая на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

"К концу этого десятилетия и в начале 2030-х годов - впервые в истории США - мы будем иметь дело не с одной, а с двумя равными ядерными державами", - сказал он. Кол пояснил, что, по его расчетам, Китай в ближайшие годы увеличит свой ядерный арсенал "в четыре раза".

В 2021 году директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Мэтт Корда представили доклад, в котором опубликовали оценки ядерных арсеналов разных стран. Так, по их мнению, в распоряжении Пентагона к началу 2021 года находилось почти 3 800 оперативно развернутых и резервных боеголовок. С учетом же тех, которые уже списаны и ожидают демонтажа, - 5 550 зарядов. Россия, как полагают эксперты, имеет "почти 4 500 оперативно развернутых и резервных ядерных боеголовок". Еще 1 760 ожидают демонтажа. У Китая есть примерно 350 боеголовок, но, по оценкам других экспертов, их может быть и около 1 000.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pentaqon: "2030-cu ilə qədər üç dövlət eyni nüvə arsenalına malik olacaq"

Самое важное

Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
4 ноября 2022 г. 23:02
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
4 ноября 2022 г. 14:45
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
3 ноября 2022 г. 22:49
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
3 ноября 2022 г. 20:59
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 16:27
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
3 ноября 2022 г. 15:49
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
3 ноября 2022 г. 15:31
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
ФотоМинистр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 15:29
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
3 ноября 2022 г. 11:00
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
2 ноября 2022 г. 17:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi