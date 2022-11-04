Пентагон: К 2030 году будут три державы с равными ядерными арсеналами

Соединенные Штаты к началу 2030-х годов будут иметь дело уже с двумя ядерными державами, располагающими арсеналами, примерно равными американским.

Соединенные Штаты к началу 2030-х годов будут иметь дело уже с двумя ядерными державами, располагающими арсеналами, примерно равными американским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, выступая на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

"К концу этого десятилетия и в начале 2030-х годов - впервые в истории США - мы будем иметь дело не с одной, а с двумя равными ядерными державами", - сказал он. Кол пояснил, что, по его расчетам, Китай в ближайшие годы увеличит свой ядерный арсенал "в четыре раза".

В 2021 году директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Мэтт Корда представили доклад, в котором опубликовали оценки ядерных арсеналов разных стран. Так, по их мнению, в распоряжении Пентагона к началу 2021 года находилось почти 3 800 оперативно развернутых и резервных боеголовок. С учетом же тех, которые уже списаны и ожидают демонтажа, - 5 550 зарядов. Россия, как полагают эксперты, имеет "почти 4 500 оперативно развернутых и резервных ядерных боеголовок". Еще 1 760 ожидают демонтажа. У Китая есть примерно 350 боеголовок, но, по оценкам других экспертов, их может быть и около 1 000.