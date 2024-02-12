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Пентагон изучает использование ракеты Starship для переброски грузов на Земле

Пентагон изучает использование ракеты Starship для переброски грузов на Земле Минобороны США рассматривает возможность использования тяжелой ракеты-носителя Starship, разрабатываемой компанией SpaceX для полетов на Луну, для срочной переброски военных грузов на Земле.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 23:36
Пентагон изучает использование ракеты Starship для переброски грузов на Земле

Минобороны США рассматривает возможность использования тяжелой ракеты-носителя Starship, разрабатываемой компанией SpaceX для полетов на Луну, для срочной переброски военных грузов на Земле.

Как передает Report, об этом сообщило издание Military.com.

Перспективная лунная ракета, которая пока не совершила ни одного успешного тестового полета, будет способна доставить груз в любой район планеты, в чем заинтересованы американские военные, отмечает издание.

Представители Пентагона начали изучать эту идею еще два десятилетия назад, но лишь сейчас появились практические возможности, достойные рассмотрения. Так, эта тема обсуждалась в ходе недавней конференции по космической мобильности, проведенной Космическими силами США в Орландо во Флориде.

Лунная ракета Starship способна выводить на низкую околоземную орбиту от 100 до 115 тонн полезного груза.

По словам старшего научного сотрудника Исследовательской лаборатории ВВС США Грегори Спанджерса, которого цитирует издание, уже созданы макеты грузового отсека ракеты Starship для понимания того, как воспользоваться преимуществами быстрой транспортировки.

В настоящее время SpaceX располагает только одной стартовой площадкой для запуска тяжелой ракеты-носителя Starship, которая расположена в Техасе. Однако в перспективе они могут также появиться во Флориде и Калифорнии.

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