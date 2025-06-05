Пентагон испытал мощную авиабомбу для уничтожения крупных кораблей

Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit провел испытание мощной авиабомбы Quicksink, предназначенной для уничтожения крупных надводных кораблей противника.

Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit провел испытание мощной авиабомбы Quicksink, предназначенной для уничтожения крупных надводных кораблей противника.

Как передает Report, об этом сообщило издание Newsweek, ссылаясь на ВВС США.

"Мы создали новое оружие Quicksink, которое значительно повышает нашу способность поражать неподвижные или движущиеся корабли", - заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Аллвин.

"Американский бомбардировщик-невидимка недавно испытал "революционное" оружие, предназначенное для потопления военных кораблей на фоне быстрого наращивания военно-морских сил Китая, бросающего вызов Соединенным Штатам в Тихом океане. Новое оружие, известное как Quicksink, способно "быстро и эффективно" топить морские цели", - сообщила в пресс-релизе Исследовательская лаборатория ВВС США.

В настоящее время китайский военно-морской флот из 370 кораблей и подлодок превосходит по количеству состав ВМС США, указывает издание.

Quicksink - это программа создания недорогой высокоточной авиабомбы, способной благодаря своим характеристикам, которые не раскрываются, гарантированно уничтожать большие боевые корабли. Тестирование авиабомбы, по данным Исследовательской лаборатории ВВС США, было проведено в конце апреля вблизи Флориды в Атлантике, а также в прошлом году на Тихом океане.