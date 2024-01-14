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Пентагон ищет двух пропавших военнослужащих у берегов Сомали

Пентагон ищет двух пропавших военнослужащих у берегов Сомали Американское Минобороны проводит поисково-спасательную операцию в Аденском заливе у берегов Сомали, где пропали двое военнослужащих спецназа ВМС США.
Другие страны
14 января 2024 г. 07:01
Пентагон ищет двух пропавших военнослужащих у берегов Сомали

Американское Минобороны проводит поисково-спасательную операцию в Аденском заливе у берегов Сомали, где пропали двое военнослужащих спецназа ВМС США.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, в четверг двое военных упали в воду, пытаясь подняться на борт судна у берегов Сомали. Их личности не установлены, неясно, на какой корабль они пытались попасть и почему, отмечает издание. Как подчеркивает его собеседник, инцидент не связан с недавними ударами, нанесенными США и Великобританией по объектам йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", а также с операцией по защите торговых судов.

Издание поясняет, что американские войска сотрудничают с другими странами в рамках операций по борьбе с пиратством в Аденском заливе. Военнослужащие иногда поднимаются на борт судна, чтобы убедиться, что на нем не перевозят запрещенные материалы. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что пропавшие военнослужащие были из ВМС, но отказалось предоставить дополнительную информацию "до завершения операции по поиску военных".

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