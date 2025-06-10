Пентагон: Иран имеет мощности по производству 10 ядерных боезарядов за три недели

Иран обладает возможностями, позволяющими ему создать до 10 ядерных боезарядов за три недели.

Иран обладает возможностями, позволяющими ему создать до 10 ядерных боезарядов за три недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Центрального командования ВС США Майкл Курилла на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса глава командования, в зону оперативной ответственности которого входят, в частности, Ближний Восток и Северная Африка.

"Если (иранский) режим решит приступить к ускоренному созданию ядерного оружия, то, по оценкам, имеющихся запасов и центрифуг на нескольких обогатительных установках достаточно для производства первых 25 кг оружейного (ядерного) материала примерно за одну неделю и до десяти ядерных боезарядов - за три недели", - сказал он.

В случае получения Ираном ядерного оружия, продолжил он, "другие страны региона будут делать все возможное, чтобы получить ядерное оружие, либо разработать, либо купить, чтобы иметь возможность сохранять сдерживающий потенциал по отношению к Ирану".