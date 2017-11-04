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    Пентагон: иракские войска освободили от ИГИЛ почти всю территорию своей страны

    Освобождение города Эль-Каим стало важным этапом в борьбе с экстремистской группировкой© Courtesy İmage

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Иракские войска при поддержке возглавляемой США международной антитеррористической коалиции освободили практически всю территорию своей страны, которая была захвачена боевиками экстремистской группировки ИГИЛ.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении штаба коалиции.

    "Освобождение города Эль-Каим и ключевого погранперехода с Сирией является важным этапом в продолжающейся кампании против ИГИЛ. Иракские силы при поддержке международной коалиции теперь освободили почти всю территорию, которую ИГИЛ захватила в Ираке", - отмечается в документе.

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