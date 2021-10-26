Пентагон: ИГ и "Аль-Каида" возобновят зарубежные атаки

Американские разведчики ожидают новых зарубежных атак боевиков группировки "Исламское государство" в течение полугода.

Американские разведчики ожидают новых зарубежных атак боевиков группировки "Исламское государство" в течение полугода.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

"Разведсообщество США считает, что ИГИЛ в Афганистане сможет получить такую возможность где-то через 6-12 месяцев, в то время как "Аль-Каиде" для этого может потребоваться год или два", - сказал он на слушаниях в сенате.

По словам высокопоставленного американского военного, они исходят из того, что ИГИЛ и "Аль-Каида" намерены "возобновить внешние операции", в том числе против США, но пока ни одна из двух группировок не располагает такими возможностями.