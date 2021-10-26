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Пентагон: ИГ и "Аль-Каида" возобновят зарубежные атаки

Пентагон: ИГ и "Аль-Каида" возобновят зарубежные атаки Американские разведчики ожидают новых зарубежных атак боевиков группировки "Исламское государство" в течение полугода.
Другие страны
26 октября 2021 г. 18:52
Пентагон: ИГ и Аль-Каида возобновят зарубежные атаки
Foto: U.S. Air Force/Sgt. Ken Hammond

Американские разведчики ожидают новых зарубежных атак боевиков группировки "Исламское государство" в течение полугода.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

"Разведсообщество США считает, что ИГИЛ в Афганистане сможет получить такую возможность где-то через 6-12 месяцев, в то время как "Аль-Каиде" для этого может потребоваться год или два", - сказал он на слушаниях в сенате.

По словам высокопоставленного американского военного, они исходят из того, что ИГИЛ и "Аль-Каида" намерены "возобновить внешние операции", в том числе против США, но пока ни одна из двух группировок не располагает такими возможностями.

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Версия на английском языке Pentagon: IS, Al-Qaeda to resume overseas attacks
Версия на азербайджанском языке Pentaqon: "İŞİD və "əl-Qaidə" terror aktı törədə bilər"

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