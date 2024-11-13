Пентагон: Хуситы обстреляли два американских ракетных эсминца

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали два ракетных эсминца во время их прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив.

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали два ракетных эсминца во время их прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив.

Как передает Report , об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"11 ноября силы CENTCOM успешно отразили несколько атак хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив. Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы восемью БПЛА, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами, все они были успешно сбиты. Суда не были повреждены, экипаж не пострадал", - сказал он.