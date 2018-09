Пентагон: хакеры взломали сайт сухопутных войск США

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Неизвестная группа хакеров взломала сайт сухопутных войск США, ресурс временно не работает. Об этом сообщил официальный представитель этого рода войск генерал Малкольм Фрост, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня сайт www.army.mil был взломан. После того, как мы зафиксировали факт взлома, мы приняли соответствующие превентивные меры, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо проблем с нашими данными, размещенными в сети, и приостановили работу сайта", - говорится в распространенном сообщении Фроста.

Взломанный ресурс, по данным американских СМИ, не предоставляет никакой секретной информации и предназначен исключительно для популяризации службы в армии среди населения. На портале также размещалась последние новости о сухопутных войсках страны.

Так называемая "Сирийская электронная армия" (SEA) взяла ответственность за взлом сайта, разместив соответствующее сообщение у себя на страничке в социальной сети Twitter. При этом в минобороне США не сообщали ни названия группы хакеров или их имен, ни территориальную принадлежность.

SEA ранее уже взламывала англоязычные веб-сайты. Так, она признала свою ответственность за нападение на компьютерные сети газет New York Times, Guardian и The Washington Post, телеканалов CBS и BBC, а также на страницу агентства Associated Press в Twitter.