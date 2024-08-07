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Пентагон готовится помочь Израилю в случае атаки Ирана

Пентагон готовится помочь Израилю в случае атаки Ирана Вашингтонская администрация не станет говорить о том, осуществит ли Иран атаку на Израиль, однако военные США готовятся к оказанию поддержки еврейскому государству в случае необходимости.
Другие страны
7 августа 2024 г. 04:22
Пентагон готовится помочь Израилю в случае атаки Ирана

Вашингтонская администрация не станет говорить о том, осуществит ли Иран атаку на Израиль, однако военные США готовятся к оказанию поддержки еврейскому государству в случае необходимости.

Как передает Report, такую позицию изложил во вторник по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два" министр обороны США Ллойд Остин.

"Относительно того, решит ли Иран атаковать Израиль и когда, я не стану спекулировать о каких-либо дальнейших действиях Ирана", - сказал он на пресс-конференции в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

"Мы делаем все возможное для защиты наших военных и для того, чтобы у нас была возможность помочь Израилю, если нас об этом попросят", - добавил шеф Пентагона. "Вы видели, что мы сделали ряд шагов для укрепления позиций наших сил", - констатировал он.

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