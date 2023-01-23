Пентагон готовит визит спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань

Чиновники Минобороны США разрабатывают планы зарубежных поездок спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти, в том числе визита на Тайвань, который может состояться в 2023 году.

Чиновники Минобороны США разрабатывают планы зарубежных поездок спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти, в том числе визита на Тайвань, который может состояться в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило интернет-издание Punchbowl News.

По словам собеседника издания, представители администрации Джо Байдена ожидают, что Маккарти посетит остров ориентировочно весной. Администрация к процессу планирования визита относится с большей инициативой, чем в случае с поездкой предыдущего спикера палаты демократа Нэнси Пелоси, которая состоялась в 2022 году, пишет издание.

Пентагон, отмечает портал, должен будет учесть логистику безопасности и возможную реакцию Пекина при планировании визита. До своего избрания спикером Маккарти говорил, что тоже планирует посетить Тайвань.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций. Напряженность вокруг Тайваня обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории острова.