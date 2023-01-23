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Пентагон готовит визит спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань

Пентагон готовит визит спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань Чиновники Минобороны США разрабатывают планы зарубежных поездок спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти, в том числе визита на Тайвань, который может состояться в 2023 году.
Другие страны
23 января 2023 г. 16:07
Пентагон готовит визит спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань

Чиновники Минобороны США разрабатывают планы зарубежных поездок спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти, в том числе визита на Тайвань, который может состояться в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило интернет-издание Punchbowl News.

По словам собеседника издания, представители администрации Джо Байдена ожидают, что Маккарти посетит остров ориентировочно весной. Администрация к процессу планирования визита относится с большей инициативой, чем в случае с поездкой предыдущего спикера палаты демократа Нэнси Пелоси, которая состоялась в 2022 году, пишет издание.

Пентагон, отмечает портал, должен будет учесть логистику безопасности и возможную реакцию Пекина при планировании визита. До своего избрания спикером Маккарти говорил, что тоже планирует посетить Тайвань.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций. Напряженность вокруг Тайваня обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории острова.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Nümayəndələr Palatasının sədri Tayvana səfərə hazırlaşır

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