​Пентагон готов помогать в охране границы США и Мексики

В ведомстве рассчитывают, что министерство внутренней безопасности в конечном счете будет делать это самостоятельно, отметил также исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан

Пентагон готов в течение продолжительного времени оказывать содействие в охране границы США с Мексикой, однако рассчитывает, что министерство внутренней безопасности (МВБ) в конечном счете будет делать это самостоятельно.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время посещения приграничного города Мак-Аллен (штат Техас).

"Мы не намерены уходить прежде, чем будет обеспечена безопасность границы", - отметил он, говоря об охраняющих границу военнослужащих, которые помогают МВБ. Шанахан, слова которого приводит агентство Associated Press, констатировал, что Пентагон не намерен постоянно участвовать в этой работе. "Это не будет продолжаться бесконечно", - сказал он, подчеркнув, что необходимо "решить проблему быстрее".

"Мы хотим, чтобы МВБ работало эффективно и могло действовать в одиночку", - отметил Шанахан. Он сообщил, что поручил подчиненным разработать комплекс мер, которые помогли бы МВБ охранять границу без содействия военных.