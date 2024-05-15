Пентагон: Госдеп одобрил продажу Румынии ракет AIM-9X

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Румынии ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder Block II и сопутствующего оборудования на сумму порядка 340,8 миллиона долларов США.

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Румынии ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder Block II и сопутствующего оборудования на сумму порядка 340,8 миллиона долларов США.

Как передает Report , об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 340,8 миллиона долларов США", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Румыния ранее запросила закупку 300 таких ракет, отметили в ведомстве.