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Пентагон: Госдеп одобрил продажу Румынии ракет AIM-9X

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Румынии ракет AIM-9X Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Румынии ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder Block II и сопутствующего оборудования на сумму порядка 340,8 миллиона долларов США.
Другие страны
15 мая 2024 г. 00:48
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Румынии ракет AIM-9X

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Румынии ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder Block II и сопутствующего оборудования на сумму порядка 340,8 миллиона долларов США.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 340,8 миллиона долларов США", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Румыния ранее запросила закупку 300 таких ракет, отметили в ведомстве.

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