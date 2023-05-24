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Пентагон: F-16 не будут использоваться при украинском контрнаступлении

Пентагон: F-16 не будут использоваться при украинском контрнаступлении Западные истребители F-16 не будут использоваться при контрнаступлении, которое, как ожидается, должна начать Украина, а дело касается долгосрочной поддержки Киева.
Другие страны
24 мая 2023 г. 01:08
Пентагон: F-16 не будут использоваться при украинском контрнаступлении

Западные истребители F-16 не будут использоваться при контрнаступлении, которое, как ожидается, должна начать Украина, а дело касается долгосрочной поддержки Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Что касается F-16, то речь идет о долгосрочной поддержке Украины, они не предназначены для контрнаступления", - сказал он.

Райдер отметил, что детали передачи Киеву F-16, в том числе связанные со сроками, базами, на которых будет осуществляться подготовка пилотов, количеством передаваемых самолетов, а также странами-поставщиками, США все еще обсуждают со своими союзниками. "Разговор об F-16 также пойдет на предстоящей на этой неделе встрече контактной группы по Украине", - добавил П.Райдер.

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