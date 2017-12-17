Пентагон до 2012 года изучал НЛО

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Пентагон потратил несколько сотен миллионов долларов на расширенную программу изучения аэрокосмической угрозы, которая подразумевала наблюдение за НЛО.

Как передает Report, об этом сообщают иностранные СМИ.

По данным издания, программа, проведение которой не афишировалось оборонным ведомством, началась в 2007 году и закончилась в 2012.

Отмечается, что в рамках программы исследовались летающие объекты, поведение которых не вписывалось в общеизвестные законы физики, в том числе неизвестный овальный летающий объект, который в 2004 году преследовали два американских истребителя у берегов Сан-Диего. Также, по информации газеты, некоторые из исследователей сообщали о перенесенном физиологическом влиянии от исследуемых объектов.