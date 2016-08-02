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    ​Пентагон: число боевиков ИГ в Ливии сократилось до нескольких сот человек

    Ранее назывались цифры до 6 тысяч боевиков

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Число боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ливии сократилось и составляет "до тысячи человек - скорее всего, несколько сотен". 

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, такие цифры назвал на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель министерства обороны США Питер Кук.

    Ранее назывались цифры до 6 тысяч боевиков.

    Брифинг был в основном посвящен сегодняшнему объявлению об ударах ВВС США по позициям боевиков в районе ливийского города Сирт. Кук сказал, что именно там "сосредоточены основные силы" ИГ. По словам пресс-секретаря, нынешняя операция - третья после ноября прошлого года и февраля нынешнего. 

    Кук подтвердил, это сказав: "Мы готовы наносить новые удары по запросам правительства национального согласия" (ПНС) Ливии. Он подчеркивал, что это правительство - "международно признанное". Его появление пресс-секретарь назвал главным фактором, обусловившим нынешние удары. Главное различие между прежними операциями и нынешней "заключается в том, что мы действуем по просьбе правительства" Ливии, - сказал он.

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