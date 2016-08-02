​Пентагон: число боевиков ИГ в Ливии сократилось до нескольких сот человек

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Число боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ливии сократилось и составляет "до тысячи человек - скорее всего, несколько сотен".

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, такие цифры назвал на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель министерства обороны США Питер Кук.

Ранее назывались цифры до 6 тысяч боевиков.

Брифинг был в основном посвящен сегодняшнему объявлению об ударах ВВС США по позициям боевиков в районе ливийского города Сирт. Кук сказал, что именно там "сосредоточены основные силы" ИГ. По словам пресс-секретаря, нынешняя операция - третья после ноября прошлого года и февраля нынешнего.

Кук подтвердил, это сказав: "Мы готовы наносить новые удары по запросам правительства национального согласия" (ПНС) Ливии. Он подчеркивал, что это правительство - "международно признанное". Его появление пресс-секретарь назвал главным фактором, обусловившим нынешние удары. Главное различие между прежними операциями и нынешней "заключается в том, что мы действуем по просьбе правительства" Ливии, - сказал он.