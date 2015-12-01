Пентагон: численность ИГИЛ может составлять 20-30 тысяч боевиков

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Численность боевиков террористической группировки "ИГИЛ" (арабское название — ДАИШ) составляет от 20 тысяч до 30 тысяч человек, сообщили во вторник на слушаниях в конгрессе США руководители Пентагона.

"По нашим оценкам, речь идет о 30 тысячах человек", — сообщил министр обороны США Эштон Картер. Однако он подчеркнул, что "это только оценки". При этом он отметил, что речь идет "о людях, находящихся на разных уровнях ответственности" в ИГИЛ, отмечает "Report" со ссылкой на РИА "Новости".

В свою очередь, глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд уточнил, что "постоянное количество боевиков оценивается в 20-30 тысяч человек".