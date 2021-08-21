Пентагон: Боевики "Аль-Каиды" и ИГ сохраняют присутствие в Афганистане

Боевики запрещенных в РФ террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) сохраняют свое присутствие в Афганистане, но их точная численность американской стороне не известна.

Боевики запрещенных в РФ террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) сохраняют свое присутствие в Афганистане, но их точная численность американской стороне не известна.

Как сообщает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы знаем, что "Аль-Каида" присутствует в Афганистане, как и "Исламское государство". Мы не считаем, что численность их боевиков там непомерно высока, но у нас нет точной цифры для вас", - сказал он.

Соединенные Штаты считают неприемлемыми случаи насилия со стороны радикального движения "Талибан" в отношении американцев, покидающих Афганистан, заявил Кирби.

Его попросили прокомментировать сообщения о случаях насилия со стороны талибов в отношении американцев, которые затрагивал в пятницу министр обороны США Ллойд Остин во время беседы с конгрессменами.

"Мы, безусловно, осведомлены об этих сообщениях. Они вызывают глубокую обеспокоенность. Мы заявляли талибам, что это абсолютно неприемлемо, что мы хотим обеспечения свободного прохода через контролируемые ими пропускные пункты для имеющих удостоверяющие личность документы американцев. В общем и целом, так и происходит", - отметил Кирби.