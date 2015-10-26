Пентагон беспокоит присутствие кораблей РФ рядом с подводными коммуникациями США

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Пентагон выражает крайнюю обеспокоенность присутствием российских кораблей и подлодок в водах, где пролегают ключевые подводные коммуникационные кабели, обеспечивающие США телефонной и интернет-связью. Об этом сообщила, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, в воскресенье в своей электронной версии газета The New York Times.

По данным издания, в военном ведомстве США опасаются, что в случае роста "напряженности или конфликта" между странами проложенные по океанскому дну оптоволоконные кабели "будут повреждены" Россией с целью "обрыва коммуникаций, от которых так сильно зависят правительства, экономика и граждане западных стран".

Как сообщает The New York Times, в Пентагоне и разведывательных ведомствах США оценки подобной угрозы со стороны России строго засекречены и не обсуждаются публично. "Американские власти держат в тайне, как именно они осуществляют мониторинг активности" подлодок и кораблей РФ в регионах, где проложены такие коммуникации, а также "как они собираются быстро восстанавливать (связь) в случае, если кабели будут повреждены", пишет газета.

Издание отмечает, что сразу несколько американских военных источников подтвердили ему, что морская активность РФ в местах прокладки глобальных подводных коммуникаций стала "объектом пристального внимания" в Пентагоне.

Представитель американских ВМС Уильям Маркс в свою очередь отметил газете, что потенциальные действия со стороны любого государства, направленные на нанесение ущерба коммуникационным кабелям, вызвали бы озабоченность США. Однако "в силу засекреченности подводных операций мы не обсуждаем конкретные детали" на этот счет, подчеркнул он.