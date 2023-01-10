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Пентагон: Беларусь не планирует воевать против Украины

Пентагон: Беларусь не планирует воевать против Украины Соединенные Штаты Америки не видят признаков того, что Беларусь намерена прямо участвовать в войне России против Украины.
Другие страны
10 января 2023 г. 04:57
Пентагон: Беларусь не планирует воевать против Украины

Соединенные Штаты Америки не видят признаков того, что Беларусь намерена прямо участвовать в войне России против Украины.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона.

По его словам, намерений Беларуси вступать в войну не наблюдается, несмотря на планы российских и белорусских войск в ближайшее время провести совместные военные учения.

Чиновник Пентагона также рассказал, что возле Бахмута и прилегающих к нему районах продолжаются ожесточенные бои, но обстановка на поле боя "существенно не изменилась".

Напомним, ранее стало известно, что учения в Беларуси, в которых примут участия российские войска, начнутся 16 января и продлятся по 1 февраля 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəsmisi: “Belarus Ukraynaya qarşı müharibədə iştirak etmək niyyətində deyil”

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